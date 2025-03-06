ميرنا وليد - بيروت - أثناء تصوير فيلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides، الذي طرح عام 2011، أنفق النجم العالمي جوني ديب، حوالى 64 ألف دولار لشراء 500 معطف مقاوم للماء، لطاقم العمل الذي كان موجوداً في موقع تصوير الفيلم.
وبلفتة مميزة، قال أحد أفراد الطاقم: "لقد دفع جوني من جيبه الخاص مقابل حصولنا جميعًا، البالغ عددنا 500 شخص، على معطف لطيف ودافئ ومقاوم للماء. إنها دفعة معنوية كبيرة، ومثال آخر على سبب كونه واحدًا من أجمل الأشخاص الذين عملت معهم في هوليوود".
كانت هذه تفاصيل خبر جوني ديب أقدم على هذه الخطوة الكبيرة في كواليس Pirates of the Caribbean عام 2011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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