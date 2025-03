جوني ديب أقدم على هذه الخطوة الكبيرة في كواليس Pirates of the Caribbean عام 2011

ميرنا وليد - بيروت - أثناء تصوير فيلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides، الذي طرح عام 2011، أنفق النجم العالمي جوني ديب، حوالى 64 ألف دولار لشراء 500 معطف مقاوم للماء، لطاقم العمل الذي كان موجوداً في موقع تصوير الفيلم.



وبلفتة مميزة، قال أحد أفراد الطاقم: "لقد دفع جوني من جيبه الخاص مقابل حصولنا جميعًا، البالغ عددنا 500 شخص، على معطف لطيف ودافئ ومقاوم للماء. إنها دفعة معنوية كبيرة، ومثال آخر على سبب كونه واحدًا من أجمل الأشخاص الذين عملت معهم في هوليوود".