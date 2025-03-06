شاكيرا تستعرض فستانها الخيالي لجولتها الغنائية من توقيع Gaurav Gupta

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية شاكيرا على متابعيها، من خلال مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت من خلالها فستانها، الذي سترتديه في جولتها العالمية.



الفستان طويل وضيق، من دون أكمام سترابلس، بتصميم خيالي باللون الأزرق، من تصميم مصمم الأزياء العالمي Gaurav Gupta.

وكانت نشرت شاكيرا مجموعة صور لها أثناء قضاء بعض الوقت مع طفليها، ووثقت الأوقات الجميلة التي قضتها مع طفليها ميلان وساشا في كرنفال مدينة بارانكيا، مسقط رأسها في كولومبيا.

وظهرت شاكيرا في الصور وهي ترتدي ملابس على شكل هيكل عظمي باللون الأسود مع رسمة لجسد الانسان بالألوان عاكسة للضوء، وتضع قناع "ماريموندا".

وبطريقة لافتة، أخفت شاكيرا ملامحها وملامح طفليها بالرسم على وجههما، وذلك لتستمتع معهما بكل لحظة دون أي حماية أو مضايقة وملاحقة من الجمهور لالقاط الصور.