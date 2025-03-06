أماني السويسي : هذه مواصفات الشخص الذي أبحث عنه

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنانة التونسية أماني السويسي في مسلسل "جذوة"، مع الممثلة المصرية القديرة نبيلة عبيد.

موقع "الفن" كان له لقاء مع السويسي، في المؤتمر الصحفي الخاص بـ"جذوة"، وتحدثت عن مشاركتها في العمل، والتمثيل مع عبيد.

كما تحدث السويسي عن العروض التمثيلية التي تلقتها، وحياتها في لبنان.

من ناحية أخرى تطرقت إلى أغنية "لعنيك حنيت"، التي طرحتها في عيد الحب، وردت على سؤال عما إذا كانت تعيش قصة حب كبيرة وراء هذه الأغنية، وإذا كانت توقعت نجاح العمل.

كما ردت السويسي على سؤال عن مواصفات فارس أحلامها، وتحدثت عن إبنتها، وعن أعمالها المقبلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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