كميل متى برسالة مؤثرة عن الوالدين "داخل كل واحد منهما طفل"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل اللبناني كميل متى، رسالة مؤثرة عن الوالدين، مشيراً إلى أن بداخل كل منهما طفلاً صغيراً، يحتاج إلى الدلال والرعاية، مؤكداً أن رفضهما لأي أمر، يكون تَعفُّفاً أو مراعاة لظروفكم.



وكتب متى عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "لا تصدق والداك عندما تسألهم ماذا تريدون ويقولون لك لانريد شيئ، لا تصدِّقوا آباءكم وأمهاتكم حين يقولون لكم لا نريد ، إنما يقولونها تَعفُّفاً أو مراعاة لظروفكم أو خجلاً، فبداخل كل واحد منهما طفل يحتاج للدلال والاهتمام أطال الله بعمر والديكم ورحم المتوفين منهم".

