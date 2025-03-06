فهد البطل الحلقة 5.. أحمد العوضي يبدأ خطة انتقامه ويفاجأ بعمه

أحمد العوضي يرفض العمل مع لوسي

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محمود البزاوي وأحمد عبد العزيز يخططان لوجود نسب بينهما

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 10:23 صباحاً - يبدأ فهد () تنفيذ مخططه بالتقرب من توفيق التمساح () من أجل الانتقام منه باعتبار أنه الشخص الذى حرّض عمه غلاب () على قتل والده، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ""، حيث يبدأ فهد في العمل مع توفيق كسائق عند نادر التمساح (حمزة العيلي) الذى قرر تجربته أولاً قبل إعطائه الأمان.تعرض فايزة الشبح () أحد كبار تجار الرخام، العمل على على فهد ومساعدته وحمايته، ولكنه يخبرها بأنه تسلم عمله مع عدوها توفيق التمساح لتنفعل عليه وتطرده، وفي نفس الوقت تعيش آسيا () بنت توفيق التمساح صدمة كبيرة بعد تخلي ضياء (محمد مهران) المتزوج منها عرفياً عنها، وتقطيع والدته فايزة ورقة الزواج لتصبح اسيا في موقف صعب أمام والدها الذي يرغب في تزويجها.يمكنكِ قراءة.. موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمةوشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "" اللقاء الأول بين فهد وعمه غلاب، حيث شاهده خلال حفل يوم ميلاد اسيا ابنة توفيق التمساح، ويحبس فهد غضبه تجاهه بعدما تذكر قتل والده أمام عينيه وهو طفل، ويشعر غلاب بأنه شاهد فهد قبل ذلك، ثم يدور حديث بين غلاب وتوفيق عن آخر شحنة ممنوعات لم تصل السيارة التي تحملها اشتعلت فيها النيران وسط وشك بأن البضاعة تم سرقتها.يخطط توفيق وغلاب لوجود نسب بينهما من خلال زواج عمرو (أحمد ماجد) ابن غلاب من آسيا ابنة توفيق، وفي نفس الوقت يظهر حجاج عبد العظيم وهو يعتذر لابنته كناريا (ميرنا نور الدين) على تصرفاته الأخيرة وأنه ترك الحفر للبحث عن الآثار وقرر الابتعاد عن ذلك وأن يكون قريباً منها هي واخوتها، وذلك بعدما كان يأخذ أموال كناريا ولا يصرف على المنزل.يكشف فهد لشقيقته راوية أنه بدأ العمل مع نادر التمساح، وقابل عمه غلاب وسط صدمة كبيرة من راوية، ويؤكد لها أنه لا ينسى شكله مهما تمر السنين ويتساءل كيف لديه ابن وهو كان لديه مشكلة في الانجاب بالماضي، ويعاتب نفسه بأنه لم يقتل عمه بمجرد رؤيته وأنه أصبح شخصاً جباناً، ولكن راوية تطلب منه البعد عن أي أمور تبعده عنها وفجأة يشم فهد رائحة مشروبات ممنوعة في ملابس شقيقته.إقرئي أيضاً.. الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025

مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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