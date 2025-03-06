رانيا محمود ياسين: إتغدر بي من ناس أبويا وقف جمبهم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 10:23 صباحاً - ردت الفنانة رانيا محمود ياسين على انتقادات دخولها الفن بالواسطة، وذلك بسبب والدها الفنان محمود ياسين، وقالت خلال لقائها في "أوضة ضلمة" الذي تقدمه إنجي هشام:" لم أستغل محبة والدي وأصبحت نجمة مثل باقي نجمات جيلي منى زكي وغادة عبد الرازق وغيرهم، لأني تزوجت مبكراً وتحديداً بعد بطولة فيلم "قشر البندق" بسنتين فقط وهذا عطّلني".

رانيا محمود ياسين: أسراري مع زوجي ووالدتي

وشددت رانيا محمود ياسين على أن والدها الفنان محمود ياسين لن يتكرر، وأن علاقته بكل الوسط الفني كانت طيبة للغاية، مشير ة إلى أنها متعلقة بولديها بشكل كبير وهما يمثلان نقطة ضعفها، كما كشفت عن الشخص الأول في حياتها والذي تتحدث معه دائماً وتكتم معه أسرارها قائلة إنهما زوجها الفنان محمد رياض ووالدتها الفنانة شهيرة.

وأكدت رانيا محمود ياسين على عدم غيرتها من أي أحد في الوسط الفني لافتة:"بحب هنا الزاهد، وهى بتفكرني بنفسي وأنا ممثلة صغيرة، وعجبني تمثيلها لما عملت إقامة جبرية أنا اتفاجئت بيها". واستكملت:" اللي غار مني كتيير في جيلي وأكبر ،كنت بتفاجئ من الغيرة، وكنت بتعامل مع الناس كلها ولا ببص على حد ده شكله عامل ازاي ولا أغير منه، مبقلقش من الممثل القوي ببقى عايزة أكون زيه".



يمكنكِ قراءة.. بين الإيرادات واكتشاف النجوم.. منْ فتح الطريق أمام جيل الشباب في السينما؟

وعلقت رانيا محمود ياسين على تعرض الفنانين للانتقادات بشكل مستمر قائلة:" الفنان المصري الوحيد المستهدف بالسبّ على السوشيال ميديا، ففي الدول العربية الأخرى هذا لا يحدث تماماً، وهنا طوال الوقت اهانات، فاذا أخطأ فنان خطأ بسيطاً، يتم سبه بشكل مبالغ فيه، دون تفكير أنه من الممكن أن يتعب أو ينام ولا يستقيظ أو عنده ولاد أو ميعدّوش أن ما حدث هو خطأ أو ذلة لسان".

رانيا محمود ياسين تكشف عن تعرضها للغدر

وتحدثت رانيا محمود ياسين عن فترة الغدر التي تعرضت لها: "حسيت أني اتغدر بيا من ناس وقفت جمبهم وأبويا وقف جمبهم، بيمشوا يتكلموا في البرامج على قد إيه محمود ياسين وقف جمبهم- وأنهم عارفين أن رانيا شاطرة جدا كممثلة ومتميزة فالمفروض يجري عليا أول ما يعمل حاجة- ويتقال ده دين ليا لوالدك، أنت لما بتساعد بتعمل حاجة بتضيفلك، لكن في الآخر بيكون كلام وبس".

وكشفت رانيا محمود ياسين رأيها في تحريم الفن قائلة:"ماليش دعوة بحرام أو حلال لأن الفن ده بقاله 100 سنة سينما، ولو دخلت شتمتي فنانة يبقى ده رمي محصنات او قولتي على واحد دياثة ده كده أنت بتهينه قدام أهله.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».