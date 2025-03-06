إيوان يتحدث عن تطورات حالته الصحية ورسالة لوسام حنا

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان اللبناني إيوان إنطلاق برنامج "أكرم من مين" على شاشة ال بي سي، من تقديم الممثل والإعلامي اللبناني وسام حنا، اذ أقيم إفطارا بـ حضور الكثير من المشاهير نذكر الفنان نقولا الأسطا، الفنان جو أشقر، الممثلة رهف عبدالله، الفنانة تانيا قسيس وغيرهم.



موقع "الفن" التقى بـ إيوان وأجرى لقاء معه تحدثنا فيه عن عمله الجديد الذي صوّره على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، الأزمة الصحية التي مرّ فيها وأدت الى دخوله المستشفى.

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