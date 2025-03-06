ماجد المصري يفاجـ ـئ الجمهور بإعلانه سبب مرض إبنته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ماجد المصري عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها ابنته الصغرى داليدا، مشيرا الى ان السبب هو تناولها وجبة طعام من أحد المطاعم المعروفة، ما سبب لها أزمة صحية تطورت لتصبح مشكلة مناعية، ونقلت على اثرها الى المستشفى.

وروى التفاصيل في قابلة على تلفزيون "الحياة" وقال ان ابنته شعرت بآلام شديدة بعد تناولها تلك الوجبة خلال إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، فعادت العائلة الى القاهرة وتم ادخالها الى المستشفى لتلقي العلاج وتابع : "الموضوع لم يكن مجرد نزلة معوية، بل أثّر على جهازها المناعي بشكل كبير.. لذلك، أنصح الجميع، خاصة الأطفال، بالابتعاد عن أكل الشارع، لأن طعام المنزل أكثر أماناً وأفضل للصحة".