نوال الزغبي تتألق بالفضي اللمّاع في "رامز إيلون ماسك"

ميرنا وليد - بيروت - تتألق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي يومياً كضيفة شرف في برنامج المقالب الرمضاني الشهير الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال وحمل هذا الموسم اسم "رامز ايلون مصر". والى جانب مشاركة نوال المحببة في البرنامج تختار اطلالات مميزة وقد شاركت بعض الصور لها اخرها كان من اطلالاتها في حلقة أمس واختارت بدلة مميزة باللون الفضي اللماع ونسقت معهم قميص بيضاء اللون واضافت بعض الاكسسوارات اللافتة من اللؤلؤ.

نوال اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين كما اعتمدت على المكياج المحدد لملامح وجهها وبدت في غاية الجمال.

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