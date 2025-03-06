ميرنا وليد - بيروت - قامت الفنانة السورية أصالة، بحركة خطيرة أثناء محاولتها إسعاد لإحدى العرائس في يوم زفافها.

وتداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو لأصالة ظهرت فيه خلال إقامتها على ما يبدو في أحد الفنادق.

وظهرت أصالة في مقطع الفيديو وهي تقفز لتذهب نحو العروس من اجل التقاط صورة معها، ليخبرها المصور بأن العروس عندما عرفت بوجودها أعربت عن حبها لها.

وظهرت أصالة وهي تتحدث مع العروس، إذ سألتها عما إذا كانت تشعر بالبرد، ثم قالت: "هيك عم تصوروني" في إشارة منها إلى إطلالتها، إذ كانت ترتدي ملابس رياضية وظهرت بدون مكياج.

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تقوم بحركة خطـ ـيرة لإسعاد عروس بيوم زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.