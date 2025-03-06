تطورات صـ ـادمة في قضية روان بن حسين : اتهامات بسرقة الشوكولا والتعدي على الشرطة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة الكويتية روان بن حسين، جدلا واسعا بقضيتها، خاصة بعد انتشار معلومات جديدة حول احداثها الشغب بمكان عام.



وتداولت الصحف المحلية معلومات تفيد بأن روان قامت بسرقة الشوكولا من إحدى المحلات المغلقة في الفندق وكسرت مزهرية بقيمة 5000 درهم.

وأضافت المعلومات أن الأمور تطورت بعد أن تدخّل رجل أمن لمنعها فقامت بالبصق عليه، كما نعتته بعبارات مسيئة وهي في حالة سكر شديدة.

وكانت النيابة العامة في دبي، قد أصدرت بياناً توضيحياً رداً على الفنانة روان بن حسين، التي ناشدت حاكم دبي بعد منعها من دخول الامارة، كما هاجمت الشرطة.

وجاء في البيان: "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت بالاعتداء على أفراد من الشرطة ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة".

وختم البيان مشدداً على أن "كل من تسوّل له نفسه خرق القانون، سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".