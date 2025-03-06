شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات يحيى شاهين فى رمضان.. شهر عبادة وكله روحانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المذيعة سوزان حسن الفنان يحيي شاهين على التليفزيون المصرى في لقاء سابق، وتحدث عن ذكرياته في شهر رمضان، وقال: "شهر رمضان للعبادة وكله روحانيات، ولا بد كلنا الاستفادة بهذا الشهر العظيم".

وأضاف أنه خلال الشهر يحب أن يكون الشخص أقرب إلى الله وروحانيات هذا الشهر تغلب عليه، ويزور أقاربه لصلة الرحم.

وبدأت رحلة يحيى شاهين بالمسرح، حيث أدى أدوارًا أولية فى مسرحيات مجنون ليلى وروميو وجولييت وختم حياته المسرحية بمسرحية مرتفعات ويزرينج ليبدأ مسيرته السينمائية التى كان لها نصيب الأسد فى مشواره الفني، وكان أول ظهورله فى فيلم "لو كنت غنى بدور هامشى" وسرعان ما سطع نجمه ولفت الأنظار ولعب دور البطولة أمام "أم كلثوم" فى فيلم "سلامة".

حصل على العديد من الجوائز أبرزها عن دوره فى فيلم "ارحم دموعى"، والثانية عن فيلم "جعلونى مجرما"، ثم عن نساء فى حياتى من مؤتمر فينيسيا الدولى، وجائزة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولى سنة 1987 وسام الجمهورية من الرئيس عبد الناصر إلى أن توفى فى 18 مارس 1994.

ومن أشهر أفلامه "الأرض، وشىء من الخوف، وشىء من العذاب، وروعة الحب، وقصرالشوق، وبين القصرين، وهذا الرجل أحبه، وأين عمرى، ولا أنام وبلال مؤذن الرسول، وزينب، وسيدة القطار، وابن النيل"، غير عدد كبير من المسلسلات أيضًا.