شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان زمان.. قصة وكواليس وحكايات بسنت ودياسطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل بسنت ودياسطي واحد من أيقونات شهر رمضان، وهو العمل أنتجته قناة «نايل لايف» بنظام 3D يدور في أحد القرى بالريف، والعمل من بطولة صلاح عبد الله بدور المعلم دياسطي وحنان ترك بدور زوجته بسنت، هو رجل قروي يملك محل متواضعاً ويحاول إقناع أهل القرية بأنه أهم بكثير مما هو عليه الآن عبر اهتمامه بالتكنولوجيا والتقدم التقني بجميع وجوهه يشاركه البطولة كأهل القرية.



مسلسل بسنت ودياسطي

والعمل من بطولة كلا من الفنان صلاح عبد الله، وحنان ترك، وسامح حسين، وسيد الرومي أنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد سيد أمين، وإخراج سامح مصطفى، تم إنتاج ثلاثة أجزاء منه حتى الآن كان آخرها هذا العام 2009 باسم بسنت ودياسطي في بورتو أبو عجوة.



مسلسل بسنت ودياسطي

وكان يعرض خلال شهر رمضان بعد أذان المغرب مباشرة، وفكرة بسنت ودياسطي كنت من خلال قناة النيل لايف يناقش عبر حلقاته مجتمع اليوم الذي تداخلت فيه التكنولوجيا مع طبيعة الحياة اليومية، وأصبحت جزءاً من السلوك العام، إذ بالرغم من سرعة السير التكنولوجي واللهاث الإنساني وراءها، إلا أن البعض يعطون وسائل الاتصال وثورة المعلومات كل وقتهم من باب الولع لا أكثر، وكانت النتيجة أن عطلت التكنولوجيا سير حياتهم الطبيعي، بيد أنها في نفس الوقت تعبر عن اهتمامهم ورغباتهم المكبوتة.



مسلسل بسنت ودياسطي

والهدف منها محاولة للتعبيرعن القرية والشخصيات المصرية التقليدية بنظرة عصرية وعلاقتهم الغريبة بالتكنولوجيا شديدة التقدم، مما يفجر الكثير من المواقف الكاريكاتورية والضحك الذي لا ينفصل عن دفء هذه القرية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية التي لا تزال قائمة في القرية المصرية إلى يومنا هذا.