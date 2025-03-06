بن أفليك يتمنى فرصة ثانية لعلاقة مع هذه المرأة

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ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي بن أفليك، إلى Page Six، أنه كان يتمنى أن يحظى بفرصة ثانية مع طليقته النجمة جينيفر غارنر لو كان الوقت مناسباً.
لكن أفليك يدرك أنه يركز هذه الفترة على عمله، وهو يحترم علاقة جينيفر مع صديقها جون ميلر، ولن يرضى بأن يؤثر على علاقتهما.
جينيفر غارنر سعيدة بعلاقتها مع جون ميلر، التي بدأت عام 2018، وعلاقة الصداقة مع بن أفليك لا تتخطى كونه أب أولادها.
يذكر أن جينيفر غارنر وبن أفليك لم يعلقا على المقال الذي نشرته Page Six، وقد نشرت صوراً لهما خلال إحتفالهما بعيد إبنهما سامويل، الذي بلغ 13 عاماً.
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