ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد العوضي أنه يعيش قصة حب جديدة ويستعد للزواج.

وقال العوضي خلال حلوله ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى، أن يستعد للزواج بعد شهر رمضان، إذ قال: "أعيش حاليًا قصة حب ستصل إلى مرحلة الزواج بعد شهر رمضان، أو بعد شهر ونصف".

وأضاف أنه لن يكشف عن هوية العروس في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنها بعد انتهاء شهر رمضان.

وعلق العوضي خلال الحلقة على تصريحات مقدمة برنامج رامز جلال، إذ قال: "رامز جايبني في أول حلقة من البرنامج عشان أنا أنجم ضيف عنده، والبرنامج ينجح ويجيب مشاهدات، ولو جاب حد تاني البرنامج مكنش هيجيب مشاهدات".

وأضاف أنه لم يتأثر بما قاله رامز، مشيرًا إلى أنه "مش هيركز على اللي هو قاله".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يعيش علاقة عاطفية جديدة ويحدد موعد زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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