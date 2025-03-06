دموع على الجليد بعد رقصة قدمها تكريماً لوالديه

ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفل خيري في واشنطن، أطلق عليه اسم "Legacy on Ice"، نظمه البطلان الأولمبيان بريان بويتانو وكريستي ياماغوشي، لتكريم المتزلجين الذين لقوا حتفهم في حادثة الطائرة الأميركية، وبلغ عددهم 28 شخصاً.



وكان من بين الحضور، ماكسيم نوموف الذي فقد والديه في حادثة الطائرة، فقدم رقصة على الجليد، على أنغام أغنية روسية The City That Doesn’t Exist، وحين توقفت الموسيقى إنهار باكياً على الجليد، ثم نهض ورقص على أنغام ترنيمة Ave Maria.

يذكر أن الطائرة الأميركية إصطدمت بطائرة هليكوبتر عسكرية في واشنطن، وأدى الحادث إلى وفاة 67 راكباً.

وصودف وجود عدد كبير من المتزلجين، الذين شاركوا بالمخيم التدريبي، الذي أقيم لأبطال المستقبل بالتزلج على الجليد.