شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان تستعين بأغاني مطربين داخل الأحداث.. منهم شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم دراما رمضان 2025، الاستعانة داخل المسلسلات بأغاني مطربين تخدم أحداث العمل، أبرزهم كالتالي

مسلسل إخواتى

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، عرض أغنية النجمة شيرين عبد الوهاب.



مسلسل إخواتى

مسلسل فهد البطل

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل من خلال ظهور الفنان أحمد العوضي في شخصية ميكانيكي وهو يستمع لغناء عبد الباسط حمودة أثناء دخول شقيقته سمارة عليه التي تلعب دورها كارولين عزمي.

مسلسل النص«حرج عليا بابا» التي وردت في مسلسل النص بطولة أحمد أمين، وكانت عنوان الحلقة الثانية من المسلسل، وغنّاها أحمد أمين أكثر من مرة خلال الحلقة، هي طقطوقة للموسيقار الراحل سيد درويش، الذي كان فنانًا شديد التأثر بمجريات المجتمع من حوله، إذ كانت أعماله تنطلق من واقع الناس وتلامس قضاياهم، ما جعلها تتردد على ألسنة الجماهير فور أدائها.

مسلسل قلبى ومفتاحه

ظهرت الفنانة مي عز الدين، وهي تعرض الزواج على آسر ياسين ويخبرها بموافقته بمسلسل قلبى ومفتاحة، بصوت الفنان الراحل فريد الأطرش على أغنية «قلبي ومفتاحه»، والعمل من بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



قلبى ومفتاحة

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