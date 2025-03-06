شكرا لقرائتكم خبر عن مينا أبو الدهب: كواليس مسلسل ولاد الشمس ممتعة وكلها ضحك وهزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان مينا أبو الدهب، عن كواليس تصوير مسلسل ولاد الشمس، وعن الأجواء بين فريق العمل في التصوير، مؤكدا أنهم يتعاملوا فى التصوير كأنهم عيلة كبيرة.

وقال مينا أبو الدهب، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365: " الكواليس ممتعة وفى تناغم وروح و كلنا قلبنا على بعض وحبينا الموضوع جدا و أنا إحنا فعلا كلنا أخوات، وبرغم التعب والإرهاق وتصوير ولكن كنا مستمتعين وكل التناغم ظهر للمشاهدين والمسلسل عمل جماعي ومجهود جبار من الكل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، وفى الكواليس كنا طول الوقت بنضحك ونهزر سوا عيلة".

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونية للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، مينا أبو الذهب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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