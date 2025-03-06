ميرنا وليد - بيروت - يواصل المخرج محمد سامي تقليده السنوي بتكريم والديه، إذ أهدى تترات مسلسليه "سيد الناس" و"إش إش"، المعروضين في موسم دراما رمضان 2025، لوالده الدكتور سامي عبد العزيز ووالدته الدكتورة والنائبة صبورة السيد.

وكان سامي قد اعتاد كتابة اسمي والديه على تترات أعماله، وذلك تكريماً لدورهما الكبير في دعمهما له خلال مسيرته الفنية.

يذكر أن مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، وبشرى، ومن إنتاج صادق الصباح.

أما مسلسل إش إش، فيشارك في بطولته مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، ومحمد الشرنوبي.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي يخصص تترات مسلسلاته في رمضان 2025 لوالديه لفتة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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