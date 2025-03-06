نيللي كريم تعلق على أداء أبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا" وهذا ما قالته!

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية نيللي كريم رسالة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا"، الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

ونشرت نيللي عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لـ هشام ماجد ومصطفى غريب من احدى حلقات مسلسل "أشغال شقة جدًا"، وأرفقتها بتعليق أشادت فيه بأداء الأبطال. وكتبت نيللي في تعليقها: "هشام ماجد انت خطير مصطفي غريب وأسماء وكل صناع العمل ،من زمان ما ضحكتش من قلبي كده كل مشهد قصة خالد دياب مبروك يا حبيبي اخراج وقصة وخفة دم". يذكر أن مسلسل "أشغال شقة جدا" من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالوهاب، وآخرين.

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