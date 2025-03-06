شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح ليالى"هل هلالك 9".. الليلة الكبيرة والكحلاوى أبرز الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، وذلك فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

يحيي الليلة الأولى من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، مداح الرسول الفنان الكبير "أحمد الكحلاوي" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث يعيش الجمهور وقتا ممتعا مع المديح النبوي والإنشاد الديني بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التى تعبر عن مباهج وسمات شهر رمضان الكريم .

كما تتضمن النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" مشاركة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" وذلك يوميا لمدة ١٥ ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك فى نسخته التاسعة "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

وتهدى وزارة الثقافة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك للجمهور، حيث يفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور، طوال فترة إقامة البرنامج التى تستمر حتى يوم الخميس ٢٠ مارس الموافق ٢٠ رمضان.