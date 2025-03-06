شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا ضمن مشروع 100 سنة غنا خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم على الحجار، حفلا غنائيا في شهر أبريل المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن مشروع 100 سنة غنا، ولم يكشف الحجار أى تفاصيل عن الحفل حتى الآن.

وطرح مؤخرا النجم علي الحجار أغنية جديدة تحمل اسم أنا دمي حر أنا مصراوي، وهي من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، واستعرضت الأغنية مشاهد من جمال مصر، وبعض الشخصيات التي أثرت في بعض المجالات.

وطرح مؤخرا النجم الكبير على الحجار أحدث أغانيه التى تحمل اسم بخاف من عيد ميلادى، ويروى فيها الحجار فكرة التقدم في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب حتى سن الرُشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: "من يوم ما بيقت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عنيا الدنيا لسه وردية ومية ميمة. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عنيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين".

الأغنية من فكرة وإنتاج محمد التابعي وكلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وماستر أحمد شعتوت.

وأحيا على الحجار مؤخرا حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، حيث قدم الحجار أمسية غنائية لتكريم اسم شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.

يشار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.