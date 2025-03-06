دينا الشربيني تعلن انفصالها: أفضل شخص في حياتي ولا زلنا أصدقاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:57 صباحاً - كشفت النجمة دينا الشربيني عن انتهاء قصة الحب التي أعلنت عنها في 2024 دون ارتباط رسمي، وقالت بعد 3 سنوات من الإرتباط تحولت العلاقة بينهما إلى صداقة قوية وأشارت إلى أنها لن تنسى أبدا دعمه لها في فترة وفاة والديها.

أضافت دينا الشربيني في جلسة صراحة مع الإعلامي أنس بو خش لبرنامج ABtalks: كان في ارتباط، وبعدين محصلش نصيب، بس الشخص دا بالنسبة لي من أحسن الناس اللي قابلتهم في حياتي لو مش أحسنهم، في احترام متبادل بيننا، وأحبه جدا، وكان داعم أوي لي وقت رحيل أهلي، دي لا تقدر بأي حاجة في الدنيا، يبقى حد مستحمل أن بيبقى عندك تغير في المزاج سريع وعصبي وملكش نفس في حاجة ومش مصدق، بتبقى سلبي، وأحنا أصدقاء حاليا وبنتكلم على طول"، حسب تصريحاتها لبرنامج After ABtalks الذي يقدمه أنس بوخش.

وتابعت: ظللنا مع بعض فترة طويلة تصل لـ 3 سنوات، وانا مش متخيلة كنت إزاي هعدي موضوع أهلي وهو مش جانبي.

كما تحدثت دينا الشربيني عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها بعد وفاة والدها، حيث أصيبت بجلطة، مشيرة إلى أنها تكشف عن هذا الأمر للمرة الأولى، ولم تتمالك دموعها عند استرجاع تفاصيل هذه الفترة الصعبة، التي أثرت عليها نفسيا وجسديا منذ وفاة والدها في أبريل 2023.

دينا الشربيني ترد على شائعات الزواج

يذكر أن دينا الشربيني طاردتها شائعات الدخول في قصة حب جديدة بنهاية العام 2024، وكالعادة رفضت الكشف عن تفاصيل، وقالت في تصريحات إعلامية أنها بالفعل تعيش قصة حب، وتمنت أن تتوج بالزواج وتابعت: أتمنى لما أتجوز أخلف ويكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي.

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ووجهت مذيعة برنامج et بالعربي سؤالا لـ دينا الشربيني، قائلة: ما سبب تأخر دينا في ارتداء الفستان الأبيض؟»، لترد الشربيني قائلة: إن شاء الله مفيش حاجة متاخرة.

وكشفت دينا الشربيني عن قصة الحب لأول مرة في تصريحات لبرنامج كلام نواعم وقالت: أعيش قصة حب وحاسة أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان، هو شخص يستحق الحب الجامد أوي".

ولم تفصح الفنانة دينا الشربيني عن هوية من تحبه أو عن أي تفاصيل حوله، حيث اكتفت بقولها أنها سعيدة مع حبيبها الجديد، مؤكدة بأنه هو الشخص المناسب الذي أرسله الله بالوقت المناسب.

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