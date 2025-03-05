تعرفوا إلى موعد وتفاصيل حفل جوائز إيمي 2025

الموعد المقرر لحفل توزيع جوائز إيمي 2025

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ارتفاع بالتقييمات وعدد المشاهدين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 11:54 مساءً - الصفحة الرسمية لـ، أعلنت منذ قليل عن الموعد الرسمي المقرر لحفل جوائز إيمي لعام 2025، في نسخته السابع والسبعين، والمقرر إقامته نهاية العام الجاري، حيث يضم عدد ضخم من أبرز أعمال شاشة التلفزيون التي عرضت خلال العام.وسيتم بث حفل توزيع جوائز إيمي الـ 77، على الهواء مباشرة من مسرح بيكوك في في لوس أنجلوس يوم الأحد 14 سبتمبر على قناة CBS.كما تم تحديد موعد حفل توزيع جوائز Creative Arts Emmys، والذي يستمر يومين؛ 6 و7 سبتمبر 2025.ومن المقرر الإعلان عن ترشيحاتالسابع والسبعين من قبل أكاديمية التلفزيون يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، كما سيتم الإعلان عن المضيف والمنتجين للبث التلفزيوني لهذا العام في وقت لاحق.إليكِ هذا الخبر نجوم ونجمات استبعدتهم إيمي من قائمة ترشيحاتها لجوائز 2024شهدبدورته الـ 76 زيادة بأكثر من مليوني مشاهد والذي أقيم في 15 سبتمبر 2024، حيث حظي يوجين ودان ليفي بإشادة كبيرة لدورهما كمضيفين.كما شهد الحفل ارتفاعاً بنسبة 54% في التقييمات مقارنة بحفل عام 2023 الذي أقيم في يناير من نفس العام.وارتفع عدد المشاهدين في حفل 2024 إلى 6.87 مليون، مقارنة بالرقم القياسي المنخفض البالغ 4.46 مليون مشاهد في يناير من العام الماضي، وفقاً لتقرير The Hollywood Reporter.وفعالياتقيمت مرتين خلال العام المنقضي، حيث شهد2024 الاحتفال بجوائز إيمي 2023 أيضاً، نظراً لتأجيل الحدث نتيجة إضرابات نقابة الكتاب الأمريكية ونقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، التي هزت هوليوود من مايو إلى نوفمبر 2023وكانت جوائز إيمي قد شهدت انخفاضاً في التقييمات خلال السنوات الستة الماضية، حيث كان آخر مرة حقق فيها البث متوسط أكثر من 8 ملايين مشاهدة في عام 2018، وفقاً للتقرير، بعد أن حصل على متوسط 11.19 مليون مشاهدة بين 2015-2018.قد ترغبين في معرفة إيمي 2024 : إليزابيث ديبيكي تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها للأميرة ديانالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».