مجهول يكتم أنفاس نور علي وتساؤلات حول هويته في سادس حلقات مسلسل البطل

أجواء من المعاناة

هوية الشخص الغامض

https://www.instagram.com/p/DG05EaXMZzf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG05EaXMZzf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG05EaXMZzf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 11:54 مساءً - تتصاعد التوترات في الحلقة السادسة من مسلسل "البطل"، حيث تجد مريم () نفسها في مواجهة خطر مروع عندما يظهر لها شبح مجهول يضع يده على فمها ويحاول كتم أنفاسها، مما يثير تساؤلات حول هوية المعتدي وأهدافه من وراء هذا الاعتداء.وسط معاناة عائلتها بعد إصابة والدها أثناء إنقاذه لطفل من حريق في المدرسة، تتحمل مريم عبء الاعتناء بأسرتها، لكن في إحدى الليالي، وبينما تخرج بحثاً عن "زولافا" لتهدئة ابنها الرضيع، تتحول رحلتها القصيرة إلى كابوس مرعب، فبين ظلال الليل، تتعرض مريم لمحاولة اعتداء غامضة وأثناء إنارتها الطريق بمصباح صغير، تفاجأ بيد مجهولة تكتم أنفاسها، فتفقد القدرة على الصراخ ويسقط منها المصباح محطمًا على الأرض.فمن يكون هذا المهاجم الغامض؟ هل هو أحد النازحين الغاضبين الذين طال انتظارهم لحل أزمتهم؟ أم أنه أحد شقيقي صديقتها راما، الساعيين للانتقام بعد هروبها مع حبيبها؟ أم أن هناك سرًا آخر لم يكشف بعد؟

يمكنك قراءة.. البطل في صدارة الترند ونور علي حائرة بين أمرين.. ما هما؟

مسلسل "البطل"

View this post on Instagram A post shared by MBC DRAMA (@mbcdramainsta)

"البطل" من إخراج الليث حجو. وتأليف رامي كوسا. وبطولة: محمود نصر، بسام كوسا،، خالد شباط، وآخرين. وتدور أحداثه حول رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن حريق مروّع، ويصبح بطلاً يحظى بإعجاب أهل القرية، لكنه سرعان ما يواجه معركة نفوذ وصراعاً مع بلطجي مخادع وماكر. ويتطرق العمل لموضوع الصراع بين القيم والأخلاق من جهة، والنفوذ والسلطة من جهة أخرى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».