وتقابل حبيب الحلقة 5.. مخطط إجهاض ياسمين عبد العزيز وانكشاف خالد سليم

رغبة أنوشكا فى إجهاض ياسمين عبد العزيز

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ياسمين عبد العزيز تكتشف بالدليل كذب خالد سليم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 11:54 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت بنجاة فارس () من الحادث الذي تعرض له برفقة زوجته نهى (ندا موسى) أثناء عودتهما من الجونة، إلا أن نهى أصيبت بنزيف داخلي وارتجاج في المخ وتتواجد في المستشفى بحالة خطيرة وسط قلق من فارس وليل () عليها.وكشفت الحلقة عن رغبة إجلال (أنوشكا) في إجهاض ليل زوجة، حيث تواجدت في المستشفى للاطمئنان على ابنها وعلى ليل التي تعرضت للإغماء بعد رؤيته الحادث، وتكشف لابنها يوسف () أنها كانت تتمنى أن يتسبب إغماء ليل في إجهاضها لأن ذلك سيوفر عليهم الخطة التي تجهزها للتخلص من الجنين، كما أظهرت إجلال عدم اكتراثها بحالة نهى زوجة ابنها فارس، الخطيرة وأنها من الممكن أن تتوفى.يمكنكِ قراءة.. مؤلف وتقابل حبيب: مسلسلي مظلوم في منافسات رمضان 2025وتوالت الأحداث، وتعود الشكوك إلى ليل تجاه زوجها يوسف، بعدما يتلقى اتصالاً من رقية (نيكول سابا) ولم يرد عليه وعندما يدخل غرفته يأخذ تليفونه معه فتساله عن سبب اصطحاب تليفونه معه، فينفعل عليها ويؤكد على رفضه هذه الشكوك، وفى مشهد آخر تظهر رقية تتحدث عن يوسف وتؤكد بأن علاقتها به لا تقتصر على العمل إنما هناك حب كبير منها له لأنه زوجها ووالد ابنها وبينهما قصة كبيرة.واستطاعت إجلال تنفيذ مخططها لإجهاض ليل، حيث اصطحبها إلى الطبيب التي استعانت بها لتنفيذ مخططها، وقبل وصول ليل وإجلال جهز الدكتور حقنة طبية تستخدم في عمليات الإجهاض، وأبلغ ليل أن الحمل يحتاج إلى حقنة تثبيت أخرى للجنين، ويوهما أن الحقنة التي سيعطيها لها من أجل التثبيت، ولكنه يعطيها حقنة الإجهاض.ومع تطور الأحداث وأثناء تواجد يوسف عند زوجته الثانية رقية العسكرى وقد أخبر زوجته الأولى ليل أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة، تكتشف ليل من حساب الـ"فيسبوك" أن عادل ثابت صديق زوجها يوسف، وتتصل به لتعرف تفاصيل ما حدث خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد معه ويتحدثان في أمر مهم لتندهش ليل وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى.اقرأي أيضاً.. جدل قبل العرض.. مسلسلات رمضانية تتصدر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"مسلسل "" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».