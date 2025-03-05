الحلقة الخامسة من العتاولة 2.. ظهور جومانا مراد ونصار يستجيب لعملية عيسى الوزان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 11:54 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين.
ويجتمع بهم "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة لإخبارهم بتفاصيل عملية السرقة الجديدة، والتي سيجتمعون فيها جميعاً لسرقة مبلغ 100 مليون جنيه.
يمكنك قراءة.. نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة
فيما شهدت الحلقة أيضاً ظهور الفنانة جومانا مراد والتي جسدت شخصية السيدة التي سيقوم "العتاولة" بسرقة منزلها وهي تعمل بتجارة الأعضاء، وخلال عملية السرقة يتعرض كل من "خضر، نصار" لمطاردة مثيرة مع السيدة التي تقوم بحراسة المال ولكنهم ينجحون في السرقة.
وتنتهي أحداث الحلقة الخامسة بتعرض شقيقة العتاولة "شادية" لمحاولة قتل من رجل اقتحم منزلهما لسرقته إلا أنه يتم إنقاذها، وعلى جانب آخر يتم مطاردة العتاولة وسرقت الأموال منهم بعد إطلاق النار عليهم؛ ليتضح بنهاية الحلقة أن من يقف وراء ما تعرضوا له هي "عدولة".
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"نصار" يجمع رجاله لتنفيذ عملية جديدة و"عيسى الوزان" يُخبرهم بالخطةوشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2" العديد من الأحداث التي ساهمت في خلق حالة من التشويق لدى الجمهور، ومن أبرزها حينما قرر "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا وشقيقه "خضر" أن يجتمعا بالرجال الذين يعملون معهم لتنفيذ عملية سرقة جديدة.
ويجتمع بهم "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة لإخبارهم بتفاصيل عملية السرقة الجديدة، والتي سيجتمعون فيها جميعاً لسرقة مبلغ 100 مليون جنيه.
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ظهور جومانا مراد.. و"عدولة" تتقابل مع "حنة"كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة لقاء جمع بين "عدولة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين و"حنة" زوجة نصار والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة، ومن جانبها عرضت "عدولة" على "حنة" التكفل بعلاج ابنتها مقابل طلاقها من "نصار"؛ ليعود إليها حيث كان حبيبها السابق وهو الأمر الذي رفضته "حنة".
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يمكنك قراءة.. نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة
فيما شهدت الحلقة أيضاً ظهور الفنانة جومانا مراد والتي جسدت شخصية السيدة التي سيقوم "العتاولة" بسرقة منزلها وهي تعمل بتجارة الأعضاء، وخلال عملية السرقة يتعرض كل من "خضر، نصار" لمطاردة مثيرة مع السيدة التي تقوم بحراسة المال ولكنهم ينجحون في السرقة.
وتنتهي أحداث الحلقة الخامسة بتعرض شقيقة العتاولة "شادية" لمحاولة قتل من رجل اقتحم منزلهما لسرقته إلا أنه يتم إنقاذها، وعلى جانب آخر يتم مطاردة العتاولة وسرقت الأموال منهم بعد إطلاق النار عليهم؛ ليتضح بنهاية الحلقة أن من يقف وراء ما تعرضوا له هي "عدولة".
مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن مسلسل "العتاولة 2" يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويُشارك ببطولته كل من أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».