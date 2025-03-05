رمضان 2025.. إشادة الجمهور بأداء نيكول سابا بمسلسل وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 11:54 مساءً - خلال الأيام الماضية تصدرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب" والذي تشارك ببطولته أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم وعدد كبير من الفنانين.

الجمهور يُشيد بأداء نيكول سابا في "وتقابل حبيب"

وكان قد حرص عدد كبير من جمهور ومُتابعين مسلسل "وتقابل حبيب" على الإشادة بأداء الفنانة اللبنانية نيكول سابا وذلك من خلال موقع "X"، حيث قال حساب بإسم "رشاد": "عم تابع المسلسل حبيت كتير تمثيل نيكول سابا بمسلسل وتقابل حبيب الشاشة بتلبقلك".

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فيما قال حساب أخر بإسم "دعاء": "الفنانة الرائعة نيكول سابا تفوقت على نفسها في دور رقية العسكري .. برافووو نيكول"، وقال حساب أخر بإسم "سمر علي" مُشيدًا بأداء الفنانة نيكول سابا والفنانة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث المسلسل: " الاتنين دول شكلهم هيولعوا المسلسل".

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني وتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

ويعرض المسلسل أهمية التغلب على المصالح الشخصية من أجل العلاقات الإنسانية، وإعلاء قيمتها على الرغبة في الانتقام ورغبات النفس البشرية، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع من خلال أحداث تشويقية متشابكة مع الأبطال، حيث يتطرق المسلسل لعدة قضايا مجتمعية مهمة؛ من بينها الخيانة الزوجية التي تكشف عنها الأحداث، وكيفية تأثيرها السلبى على الحالة النفسية للمرأة وشعورها بالخذلان والضعف، والتي تشهد معها نقطة تحول كبيرة في شخصية بطلة العمل بعدما عاشت صراعات متتالية في محاولة لاستيعاب وتخطى أحداث حياتها، التي تضمنت صراعاً بينها وبين سيدة أخرى من أجل التنافس على حب زوجها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز بدور (ليل الحسيني)

كريم فهمي بدور (فارس ابو العزم)

خالد سليم بدور (يوسف ابو العزم)

محمود عمرو ياسين بدور (حازم ابو العزم)

نيكول سابا بدور (رقية العسكري)

أنوشكا بدور (اجلال ابو العزم)

صلاح عبد الله بدور (عبد العزيز ابو العزم)

حنان سليمان بدور (الهام رؤوف وهبة)

بسنت شوقي بدور (فرح الحسيني)

منة عرفة بدور (شهد منصور الرفاعي)

إنجي كيوان بدور (كريمان العسكري)

بسنت أبو باشا بدور (إنچي)

بتول الحداد بدور ( نعمة)

ريم رأفت بدور (زينة)

كريم عبد الخالق بدور (رزق عبد الله السيد)

تأليف: عمرو محمود ياسين

إخراج: محمد حمدي الخبيري

أوقات عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة ON وقناة DMC، وقناة CBC وقناة روتانا خليجية مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

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