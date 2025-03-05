ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ماكولاي كولكين أنه بكى أثناء مشاهدته لشقيقه النجم العالمي كيران كولكين و هو يحصل على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد.

و في مقابلة مع فانيتي فير، ذكر ماكولاي أنه لم يتابع سوى مشاهدة الفئة التي كان يتنافس فيها شقيقه كيران، معبرًا عن مشاعر حقيقية أحس بها و تأثره الكبير خلال تلك اللحظة المميزة.

و كان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز كيران كولكين، المعترف بأدائه في فيلم "A Real Pain"، بعد موسم جوائز ناجح.

كانت هذه تفاصيل خبر هذه كانت ردة فعل ماكولاي كولكين بعد فوز شقيقه كيران بجائزة الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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