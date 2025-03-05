ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مجموعة صور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، من أحدث جلسة تصوير حضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة حيث كانت ترتدي اللانجيري مع سروال ضيق، مسعرضةً رشاقتها، و إعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، هنأت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الجمهور بحلول شهر رمضان، وشاركتهم رسالة لافتة.
وشنرت صورة للهلال مكتوب فيه كلمة "مبارك عليكم"، كما نشرت سورة من القرآن الكريم وكتب فيها: "وما كان ربك نسيا".
وعلقت بيلا حديد على المنشور قائلة: "رمضان مبارك لجميع أصدقائي ومجتمعي وأحبائي المسلمين. أتمنى لكم الصحة والرخاء والسعادة والقوة والفرح خلال هذا الشهر الكريم".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جريئة لـ بيلا حديد تبرز من خلالها أنوثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.