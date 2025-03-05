إطلالة جريئة لـ بيلا حديد تبرز من خلالها أنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مجموعة صور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، من أحدث جلسة تصوير حضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة حيث كانت ترتدي اللانجيري مع سروال ضيق، مسعرضةً رشاقتها، و إعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، هنأت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الجمهور بحلول شهر رمضان، وشاركتهم رسالة لافتة.

وشنرت صورة للهلال مكتوب فيه كلمة "مبارك عليكم"، كما نشرت سورة من القرآن الكريم وكتب فيها: "وما كان ربك نسيا".

وعلقت بيلا حديد على المنشور قائلة: "رمضان مبارك لجميع أصدقائي ومجتمعي وأحبائي المسلمين. أتمنى لكم الصحة والرخاء والسعادة والقوة والفرح خلال هذا الشهر الكريم".

