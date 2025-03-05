أشرف عبد الباقي يقضي وقت ممتع مع عم نصر بائع الطعمية في كواليس "قلبي ومفتاحه"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، من كواليس تصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، حيث كان يقضي وقت ممتع مع عم نصر بائع الطعمية، و علق على المنشور قائلاً: "طعمية عم نصر هي اللي عملت مشكلة ، تفتكروا ايه اللي هيحصل في حلقة انهارده ؟".



"قلبي ومفتاحه" من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، ويتألف العمل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته الممثلون دياب، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم وسارة عبد الرحمن.

