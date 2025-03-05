كيم كارداشيان تلفت الأنظار بفستان بنقشة جلد التمساح من توقيع Jean Paul Gaultier

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الأسود بنقشة جلد التمشاح ظويل و ضيق من دون أكمام سترابليس، ذات تصميم مميز من توقيع Jean Paul Gaultier، إستعرضت من خلالها رشاقة جسمها، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج خفيف لإكمال اللوك.



وكانت تحدثت كيم كارداشيان، في حلقة The Kardashians التي عرضت عرضت مؤخراً، عن معاناتها لتبدو بخصر نحيف للغاية بشكل دائم، كاشفة أنها ترتدي مشد "كورسيه" ضيقاً للغاية ومؤلماً طوال الوقت.

وتحدثت كيم عن إطلالتها بفستان معدني ضيق، من تصميم جون جاليانو في حفل Met Gala، وبخصر نحيل للغاية، مؤكدة أنها إرتدت مشد ضيقاً من المعدن ومشدوداً للغاية على جسمها.

كما شاركت الجمهور صوراً أظهرت علامات المشد على جسمها، وقالت إنه كان مؤلماً بشكل لا يصدق، وكان سيتسبب في اختناقها فقط من أجل الظهور بخصر نحيل. لم تشعر بهذا القدر من الألم من قبل.

