شكرا لقرائتكم خبر عن درس فى الرومانسية والحب وخفة الظل.. تايسون يقدم جرعة مميزة فى مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الوهلة الأولى لظهور النجم محمد ممدوح تايسون، بشخصية "عابدين" ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي، بطولة النجوم نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، فقد حظى بانتباه المشاهدين لخفة ظله وتمثيله المرن الذي يدخل للقلب قبل العقل بسرعة الصاروخ.

تايسون الذي قدم درسا في الرومانسية ضمن أحداث مسلسل إخواتي، نجح في خلق طريق له داخل الحبكة الدرامية مختلف عن كل من يشاركونه العمل، فهو الشخص الذي لجأته له حب حياته وهي "روبي – أحلام" بعد سنوات من انقطاع التواصل بينهما لتطلب منه طلبا مفاجئا وهو تصريح دفن غير شرعي لدفن زوج شقيقتها "نجلاء"، وسرعان ما استغل املوقف لتحقيق حلم حياته وهو الزواج من "روبي" مقابل إتمام استخراج تصريح الدفن.

وبالرغم من حبه الشديد لـ "أحلام" ومحاولاته المستمرة لنيل رضاها بكل الطرق، ولكنه لم يتخل ابداً عن مبادئه والمساس بكرامته، ليطلقها بعد لحظات من كتب الكتاب بسبب اساءتها له، ليعودا بعد ذلك أي بعضهما بشروطه بعد أداء تمثيلي عظيم في وصف حبه لها في مشهد جمعه مع "حاتم صلاح – فرحات" و"على صبحي – هشام" على القهوة، ليتغزل فيها وكأنها حلم طال انتظاره لسنوات طويلة، وسرعان ما يضيف من البيت شعراً في وصله غزل لها بعد عودته للمنزل، قائلاً: "دا أنا بحبك، أقسم بالله العظيم بحبك حب، أنا ربنا مخلقنيش أحلى راجل في الدنيا، ولا أغني راجل والحمد لله على الستر يعني، وجايز موضوع القبول دا مش عندي أوي يعني، بس وعز وجلال الله أنا أجدع راجل هتشوفيه في حياتك، هحطك جوا عنيا، هتمنالك الرضا ترضي، جربيني، وحياة عيالك فرصة واحدة بس، يلا، يلا يا بنت الحلال نروح على بيتنا"، لترد روبي "أحلام قائلة :"هروح أجيب العيال من المدرسة الأول، وأسيبهم عند الجيران وبعدين نعمل اللى أنت عاوزة".

لتنتهى قصة الحب التي طالت في خيال تايسون لسنوات طويلة واستمرت لبضع ساعات في الواقع، بوفاته في ليلة الدخلة، وهو ما شكل صدمة كبيرة لـ "أحلام" التي قد لان قلبها امام مشاعر "عابدين" الجياشة والتي وصلت لها مباشرة من قلبه لقلبها وليس فقط اداءاً تمثيليلاً.

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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