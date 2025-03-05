شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتى الحلقة 5.. هشام يرفض عرض صديقه بسرقة المقبرة الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني، عبر فضائية DMC، مشهد رفض "على صبحي – هشام" سرقة المقبرة الفرعونية التي يعمل بها، بعد أن اكتشف وضع زميله تمثالا فرعونيا صغيرا داخل حقيبته، ليذهب له صديقه في المنزل ويطالبه بالتمثال ليرفض الأول السرقة ويطالبه باعادتها مرة أخرى، وسرعان ما تتدخل زوجته "نيللي كريم – سها" وتقوم برفع السكين عليه ومطالبته مغادرته المنزل.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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سها وزميل هشام