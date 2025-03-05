شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. مشهد رومانسى يجمع مصطفى شعبان وزوجته هاجر الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

عندما علم حكيم باشا "مصطفى شعبان" بترك زوجته صفا "هاجر الشرنوبي" القصر والذهاب لأبيه "أحمد صادق"، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، جن جنونه وذهب مسرعاً لها، ولكن حاول والده تهدئة الأمور، وقال له إنها تركت القصر وجاءت على بيت حكيم الأصلي، فالقصر لا يعتبر بيته بل هو بيت عمه، ثم تركهما وحدهما، وهنا بدأ مشهد رومانسي جمعهما سوياً، وأوضح مدى الحب الذي تحبه صفا لحكيم، وأنها لم تترك المنزل غضباً منه ولكن كي تعرف غلاوتها لدي، فهل سيتركها أم سيأتي ليصالحها.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، إصرار غراب "أحمد فهيم" على الانتقام من حكيم "مصطفى شعبان" بعدما قُتل ابنه شهاب، وعندما علم أن حكيم رزق بطفل، قرر أن يحرق قلبه عليه كما حرق قلبه على ابنه، وأيّده أخيه واصل "رياض الخولي" هذا الرأي.

وحينما طلب حكيم أن تذهب عسل الخادمة "ياسمين علي" لكى تقضى طلبات غزل "دينا فؤاد" وابنه، قررا أن الانتقام سيكون على يد عسل، خاصة بعدما علما أن لها ابن تخشى عليه، فقاما بخطف ابنها وساومها إن لم تقوم بخطف ابن حكيم وتسليمه لهما سيقومان هما بقتل ابنها.

وكانت قد كشفت الحلقة الخامسة أحداثا عديدة، حيث تحدثت جلالة "سلوى خطاب" من ابنتها" هايدي رفعت"، وأكدت لها ضرورة عودتها للقصر مرة أخرى، بعدما تركته بعد موت رضيعها، خاصة بعدما ظهرت زوجة جديدة لحكيم باشا "مصطفى شعبان" واقتنعت ابنتها قسمة بذلك وذهبت على الفور للقصر، ولكن منعها الحراس من الدخول حتى يأتى لهم الإذن من حكيم باشا.

بعدها وصل حكيم باشا وسمح لها بالدخول، وحذرها من تكرار تركها للقصر مرة أخرى، خاصة أنها لم تبالِ بكلمته، وهددها لو تكرر نفس الفعل مرة أخرى لن تدخل القصر أبداً وسيأمر زوجها بتطليقها، وامتثلت قسمة لكلامه ولكن من الواضح أنها قد عادت والشر يملأ قلبها.



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مشهد رومانسي يجمع بين مصطفى شعبان وزوجته هاجر الشرنوبي



مسلسل حكيم باشا الحلقة 5