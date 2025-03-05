شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 5.. أحمد أمين وفرقته يسرقون 30 جنيها من الشركة البلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، وضع النص لخطة جديدة لسرقة نصيب الشركة المصرية البلجيكية، حيث طلب من رسمية أن تعطل المندوب البلجيكى وتسقط أمام سيارته، كما طلب من زقزوق أن يعطل أمن الشركة حتى يتمكن من دخول الشركة وبالفعل دخل وقابل المدير، وتحدث معه على أنه مندوب الشركة المصرية البلجيكية، وأخذ منه 30 جنيها.

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمى إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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