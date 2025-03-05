شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 5.. كيف تصرفت بسنت شوقى للتقرب أكثر من كريم فهمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 5 استمرار محاولات فرح (بسنت شوقى) التقرب من فارس (كريم فهمى) طوال الوقت خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب، حيث سنحت الفرصة لتكون بالقرب منه بشكل أكبر، عندما علمت بأن شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) قررت اصطحاب ادم ابن فارس معها إلى المنزل، بسبب عدم قدرته على خدمة نفسه فى غياب زوجته نهى (ندا موسى) المتواجدة فى المستشفى ببين الحياة والموت.

تعرض فرح على شقيقتها ليل البقاء معها فى المنزل لعدة أيام من أجل مساعدتها في طلبات بناتها، وكذلك آدم ابن فارس، وتوافق ليل على الفور لرغبتها في وجودها بجانبها في هذا الوضع، إلا أن والدتهما حنان سليمان تتحفظ على وجود ابنها فرح في المنزل خاصة أنها تعرق طبيعة مشاعر ابنتها فرح تجاه فارس ولكن رضخت لرغبة ليل في النهاية وتركت فرح معها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب، بشكل كبير في الحلقة الخامسة، حيث يتواجد يوسف (خالد سليم) عند زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا) وقد أخبر زوجته الأولى ليل أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة لا بد من أن يقف جانبه ويساعده في حلها خاصة أن عادل يعد من أصدقاء الدراسة بالنسبة إلى يوسف.

وأثناء جلوس ليل بصحبة شقيقها فرح، تتصفح السوشيال ميديا تجد خبر صادم ألا وهو وفاة عادل ثابت صديق زوجها يوسف، وتتصل به لتعرف تفاصيل ما حدث خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد عن صديقه عادل ثابت ويتحدث معه في مشاكل يمر بها لتندهش ليل من حديث زوجها وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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