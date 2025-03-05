شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 6 .. حسام ينجح فى استبعاد نجوم الفريق كابانى وسواريز والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسام عز الدين مسلسل في الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن إرهاق لاعبى الفريق بالرقص والسهر .

ويطلب من سواريز الذهاب إلى مرور فيصل لاستخراج رخصة، ثم يطلب من كابانى السفر الى النوبة بصحبة والدته وأن يقبل يدها هناك ويعود، ثم يخرب التمرين الأخير قبل المباراة الفاصلة .

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، محاولة الكابتن حسام "أكرم حسني" فتح خزنة فاروق شيحه "محسن منصور بمساعدة عمر شرقي "ايهاب نصر" لما يمتلكه من معلومات عن رجل الأعمال الفاسد.

بينما قامت سما "آية سماحة" بمحاولة اشغال فاروق شيحه "محسن منصور" من خلال السير معه في جولة لتفقد منشآت ناديه حتى يبتعد عن مكتبه ويتمكن حسام "أكرم حسني" من فتح الخزنة والاستيلاء على الأوراق المطلوبة

ونجح الكابتن حسام "أكرم حسني"، في فتح خزينة فاروق شيحه "محسن منصور" بعد محاولات فاشلة، وعثر في النهاية على أوراق خطيرة تؤدي لحبسه، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it.

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