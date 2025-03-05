شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين وحمزة العيلى علاقة كوميدية ودراما بـ مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد علاقة النجمين أحمد أمين وحمزة العيلى في مسلسل النص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، واحدة من أمتع العلاقات، التي تجمع ما بين الكوميديا والدراما في آن واحد.

ويلعب الثنائى شخصيات عبد العزيز النص ودرويش ضمن مسلسل النص، وتجمعهما الصداقة والعشرة ليصبحا أفراد عصابة واحدة، ولكن في أحداث الحلقة الخامسة من العمل، ظهر جانب جديد لهذا العلاقة التي تعتمد كليا على كليهما فقط.

ومع خوف درويش من خسارة صديقة ورفيق حياته النص بعد أن دخل إلى حياتهما أفراد جديدة للعصابة، أكد الثانى للأول أنه لم يخسر صداقتهما، وأن علاقتهما قوية ومختلفة عن أي علاقة أخرى في العمل.

علاقة أمين والعيلى تجمع ما بين العمل والأخوة الحقيقة، علاقة بسيطة، وسهلة، وحديثها ممتع، ويؤكد على أن وجود شخص يفهمك من حولك يساعدك في تخطى صعابك مهما كانت.



أحمد أمين وحمزة العيلى من مسلسل النص



أحمد أمين



حمزة العيلى



رقص أحمد أمين وحمزة العيلى

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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