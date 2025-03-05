شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي يتصدر الأكثر تغريدا عبر منصة إكس بعد الحلقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل إخواتي، بطولة النجوم نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، محركات البحث عبر منصة إكس، بعد عرض الحلقة الخامسة من العمل الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر فضائية DMC في تمام الساعة الت 7:15 وهو من إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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