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شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 5.. ياسمين عبد العزيز تكتشف كذب خالد سليم عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 05 مارس 2025 09:28 م
تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب، بشكل كبير في الحلقة الخامسة، حيث يتواجد يوسف (خالد سليم) عند زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا) وقد أخبر زوجته الأولى ليل (ياسمين عبد العزيز) أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة لا بد من أن يقف جانبه ويساعده في حلها خاصة أن عادل يعد من أصدقاء الدراسة بالنسبة إلى يوسف.
وأثناء جلوس ليل بصحبة شقيقها فرح (بسنت شوقى)، تتصفح السوشيال ميديا تجد خبر صادم ألا وهو وفاة عادل ثابت صديق زوجها يوسف، وتتصل به لتعرف تفاصيل ما حدث خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد عن صديقه عادل ثابت ويتحدث معه في مشاكل يمر بها لتندهش ليل من حديث زوجها وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى.
وتقابل حبيب الحلقة 5
مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5
وخلال الحلقة أيضاً أكدت رقية العسكرى بأن علاقتها بيوسف لا تقتصر على البيزنس بينهما، إنما هناك حب كبير منها له لأنه زوجها ووالد ابنها وبينهما قصة كبيرة، ويذهب يوسف إليها وتظهر عليه علامات التوتر وأنه خارج المود فتحاول إخراجه من الحالة التي تغلب عليه.
مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.
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