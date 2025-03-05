شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 5.. ياسمين عبد العزيز تكتشف كذب خالد سليم عليها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب، بشكل كبير في الحلقة الخامسة، حيث يتواجد يوسف (خالد سليم) عند زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا) وقد أخبر زوجته الأولى ليل (ياسمين عبد العزيز) أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة لا بد من أن يقف جانبه ويساعده في حلها خاصة أن عادل يعد من أصدقاء الدراسة بالنسبة إلى يوسف.

وأثناء جلوس ليل بصحبة شقيقها فرح (بسنت شوقى)، تتصفح السوشيال ميديا تجد خبر صادم ألا وهو وفاة عادل ثابت صديق زوجها يوسف، وتتصل به لتعرف تفاصيل ما حدث خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد عن صديقه عادل ثابت ويتحدث معه في مشاكل يمر بها لتندهش ليل من حديث زوجها وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى.



وتقابل حبيب الحلقة 5

وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب عن عودة الشكوك إلى ليل تجاه زوجها يوسف مرة أخرى، بعدما تلقى يوسف من رقية اتصالاً ولم يرد عليه لتسأله لماذا لم يرد وعندما يدخل غرفته يأخذ تليفونه معه فتساله عن سبب اصطحاب تليفونه معه، فينفعل عليها ويؤكد على رفضه هذه الشكوك التي أصبح محاوط بها طوال الوقت.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5