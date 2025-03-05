شكرا لقرائتكم خبر عن دوللي شاهين: محمد رجب مش من حقه يختار لبسى ومافيش بينا أى علاقة والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة دوللي شاهين مؤشرات البحث، وذلك على خلفية ظهورها في برنامج وشك مكشوف، حيث قالت العديد من التصريحات التي أحدث جدلا كبيرا، ومنها قولها إن محمد رجب ليس له الحق في اختيار ملابسها، وإنها في الأفلام ليس لها هي الحق شخصيا في اختيار ملابسها لأن الملابس واختيارها هي مهمة منسق الملابس والمخرج، ونفت دوللي شاهين تأجيل تصوير مشاهدها معه في الفيلم بسبب ملابسها الجريئة.

وأضاف دوللي شاهين أنه حاليا لا توجد أي علاقة بينها وبين محمد رجب، خاصة أنها لجأت له في مشكلات تعرضت لها في مسلسل أدهم الشرقاوي ولم يقف بجوارها.



دوللي شاهين



دوللي شاهين



دوللي شاهين



دوللي شاهين



دوللي شاهين



دوللي شاهين



وفي سياق مختلف احتفلت مؤخرا دوللي شاهين بإطلاق أولى أعمالها الروائية في أدب الرعب، وهى روايتها "هودو"، والتي أصدرتها بالتعاون مع الكاتب المتخصص في أدب الرعب محمد المخزنجي، ليكون انطلاقتها الأولى في عالم السرد الأدبي.

تعد "هودو" أول عمل روائي للمطربة والممثلة اللبنانية دوللي شاهين، التي قررت أن تخوض عالم الأدب من بوابة الرعب، وهو ما أثار فضول جمهورها لمعرفة كيف قدمت هذه التجربة الجديدة.

حول رواية "هودو"

هل ما حدث لعائلة في خمسينيات القرن الماضي كان مجرد مصادفة مأساوية، أم أنها لعنة حقيقية نشأت بعد مقتل خادمة امتلكت كتابًا نادرًا في السحر الأسود؟ وهل لهذا السحر جذور تمتد إلى إرث هاروت وماروت، المعروف بغموضه وأسراره التي لا يدركها سوى القليل؟ عبر سلسلة من الأحداث المرعبة والتطورات الغامضة، تدخل العائلة في دوامة من الصراعات، حيث تتشابك مشاعر الحب والكراهية، ويجد أفرادها أنفسهم عالقين في شبكة من الأفعال الشريرة والتبعات المجهولة.