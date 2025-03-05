شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5.. نيكول سابا تؤكد حبها لخالد سليم بعيدا عن البيزنس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب عن كشف رقية العسكرى (نيكول سابا) بأن علاقتها بيوسف (خالد سليم) لا تقتصر على البيزنس بينهما، إنما هناك حب كبير منها له لأنه زوجها ووالد ابنها وبينهما قصة كبيرة، ويذهب يوسف إليها وتظهر عليه علامات التوتر وأنه خارج المود فتحاول إخراجه من الحالة التي تغلب عليه.

رقية تتحدث مع يوسف مجدداً عن وضعهما التي ترفضه تماماً وتخبره بأنها جاءت من لندن إلى القاهرة وتركت ابنهما هناك من أجل أن تعيش حياة سعيدة ولكنها لم تجد ذلك، حيث ترى أن علاقة يوسف بزوجته الأولى ليل (ياسمين عبد العزيز) ما زالت مستمرة على ما ينقله لها يوسف بان العلاقة منتهية، وتكشف عن رغبتها مجدداً في الإعلان عن زواجهما للكل لأنها لن تستطيع البقاء في هذه الحالة أكثر من ذلك.

وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب عن عودة الشكوك إلى ليل تجاه زوجها يوسف مرة أخرى، بعدما تلقى يوسف من رقية اتصالاً ولم يرد عليه لتسأله لماذا لم يرد وعندما يدخل غرفته يأخذ تليفونه معه فتسأله عن سبب اصطحاب تليفونه معه، فينفعل عليها ويؤكد رفضه هذه الشكوك التي أصبح محاوط بها طوال الوقت.

وأصبحت العلاقة متوترة بين ليل ويوسف طوال الوقت بسبب أسئلة ليل الكثيرة والتي يعتبرها يوسف تحقيقات مستمرة، فيما يعيش فارس (كريم فهمى) حالة من التوتر بسبب حالة زوجته نهى (ندا موسى) بعد الحادث، وعدم قدرته على التعامل مع ابنه آدم بشكل كبير سواء في ملابسه أو طعامه، وتعرض ليل على فارس أن تصطحب آدم معها في المنزل ليكون بجانب ابنتها سارة ونور.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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