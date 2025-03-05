شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 5.. حساب أثينا الغامض يفضح آدم فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل حساب أثينا الغامض رسالة لنادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، وسألته نادين ماذا يريد، وقالت له: "إزاى بتشوف وتسمع كل حاجة حواليا" ليرد برسالة بصوت مى شقيقتها لتندهش وتستغرب وتظل فى حيرة، وأنه ممكن يرسل رسالة بصوت والدها و بصوت يوسف.

واتضح خلال أحداث الحلقة أن حساب أثينا الغامض أرسل فيديو آدم لكل طلاب الجامعة وفضحه أمام الجميع وأنه تحدث فى الفيديو أنه هاكر شبكة الجامعة والتجسس عليها لمعرفة الامتحانات والإجابات، لتطلب عميدة الجامعة إيمان السعدوى "سوسن بدر" من الأمن القبض عليه لتسليمه للشرطة ولكن يطلب منها نجلها أدهم "نبيل عيسى" عدم فعل ذلك، وأنه سوف يتدخل لحل الموقف ومعرفة كل شىء وما سببه لفعل ذلك.

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

