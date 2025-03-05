شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 6.. ولعة ومفتاح ينجحان فى تهريب الأطفال من دار الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 6، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، كشف "مفتاح" عن تأجيره شقة لكى يصطحب الأطفال بدار الأيتام اليها وكشف لهم عن المال الذى قام باخفائه وقت سرقتهم له، حتى يتمكن من وضع الأطفال فيه، لكى يبعدهم عن استغلال "ماجد" محمود حميدة لهم في المخدرات.

واستكمل مسلسل ولاد الشمس أثناء دخول ولعة ومفتاح واصطحبا الأطفال خارج دار الأيتام ونقلهم إلى الشقة التى قام بتأجيرها، فيما انتقل المشهد إلى حديث "أمينة" و"عبيد" عن سبب عدم تركها الدار، وأثناء رقصهما سوياً اتصل بهما "ماجد" محمود حميدة وأراد رؤية الأطفال.

وكان "ماجد" تفاجئ بوجود ولعة ومفتاح داخل مكتبه ينتظرانه، وتحدث معهم بأن ما يفعلونه لعب عيال، وفي ذات الوقت جاء "عبيد" وأخبر "ماجد" أمامهما بأن الأطفال فى المخزن يمارسون عملهم، وهو ما أصاب "ولعة ومفتاح" بالانفعال، وهددوا "ماجد" بأن المرة الأخيرة وعليه أن يتحمل القادم.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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