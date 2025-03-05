شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد الحلقة 6 يشهد 7 تصرفات غريبة من لينا صوفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تصرفات فريدة "لينا صوفيا" التساؤل فى الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد ++ وذلك بسبب خروجها عن المألوف فى طريقتها التى اعتاد المشاهدون على رؤيتها بها، وهو ما أدى إلى إثارة تساؤل جديد وهو: هل خرجت فريدة عن السيطرة؟، حيث تمردت على تحكمات والدها وخطيبها وأقدمت على تصرفات جريئة لم تعهدها من قبل، مثل:

تتجرأ في حديثها مع سيف لأول مرة وتطلب منه ألا يعاملها على إنها طفلة أو قاصر. ترفض طلب سيف بعمل بلوك لـ علي من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأن تقطع علاقتها به. لم تبال عندما يهددها سيف بقطع علاقته بها. أخبرت والدها بانفصالها عن سيف لكنها لم تخبره أن السبب هو علي. تذهب إلى علي في الملهى الليلي الذي يحييه كـ دي جي ورقصت معه. عندما تتصل بها بدرة لتخبرها أنها رأتها في الملهى الليلي، تنكر وتقول إنها كانت في الجامع. تخرج مع علي للعشاء في أحد البارات في وقت متأخر من الليل.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل كامل العدد ++ على قناة ON الساعة 6 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء والساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً.

قصة مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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