شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5.. أنوشكا تعطى ياسمين عبد العزيز حقنة الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

بدأت إجلال (أنوشكا) بتنفيذ مخططها لإجهاض ليل (ياسمين عبد العزيز) زوجة ابنها يوسف (خالد سليم) خلال الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، لرغبتها في عدم إنجاب يوسف وليل طفلا جديدا لأن ذلك سيؤثر على علاقة يوسف والعائلة مع رقية العسكرى (نيكول سابا) المتزوجة من يوسف في السر، وذلك بسبب وجود بيزنس معها وهى التي تضخ أموالا للشركة بعد معاناتها المالية.

وخلال الحلقة اصطحبت إجلال، ليل إلى الطبيب التي استعانت بها لتنفيذ مخططها، وقبل وصول ليل وإجلال جهز الدكتور حقنة طبيبة تستخدم في عمليات الإجهاض، وأبلغ ليل أن الحمل يحتاج إلى حقنة تثبيت أخرى للجنين، ويوهما أن الحقنة التي سيعطيها لها من أجل التثيت، ولكنه يعطيها حقنة الإجهاض، ورغم أن الممرضة التي تعمل في العيادة لاحظت الأمر وكانت تنوى اخبار ليل بذلك ولكنها لم تستطع.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، أظهرت إجلال رغبتها فى إجهاض ليل زوجة ابنها، وذلك أثناء تواجدها فى المستشفى للاطمئنان على ابنها فارس (كريم فهمى) زوجته نهى (ندا موسى)، بعد الحادث الذى تعرضا له، وكذلك على ليل التى تعرضت للإغماء رؤية الحادث، وتكشف إجلال لابنها يوسف أنها كانت تتمنى أن يتسبب إغماء ليل في إجهاضها لأن ذلك سيوفر عليهم الخطة التي تجهزها للتخلص من الجنين.

وخلال الحلقة لم تستطع إجلال إخفاء عدم اكتراثها بحالة نهى زوجة ابنها فارس، الخطيرة وأنها من الممكن أن تتوفى، وكل ما يهمها هو حالة أبنائها فقط، وتتحدث إجلال مع ليل عن ضرورة زيارة الدكتور بعد خروجها من المستشفى للاطمئنان على الحمل، وفى نفس الوقت فارس يشعر بالذنب تجاه نهى لأن ما حدث جاء اثناء نقاشها معه ويؤكد أنه في حالة خروجها بالسلامة سيلبى لها كل ما تطلبه.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.