شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتى الحلقة 5.. جنازة ربيع وسرقة التمثال الفرعونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، بإتمام جنازة "أحمد حاتم – ربيع" والاستعانة بشيخ مزيف لاقناع شقيقه بعدم رؤيته والاتفاق معه برؤية والدته فقط، وسرعان ما شهدت الحلقة مفاجأة غير متوقعة وهي سرقة شنطة "على صبحي – هشام" التي كانت تحتوي على تمثال فرعوني ويقوم بحملها طوال الوقت.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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مسلسل إخواتي