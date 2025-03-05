شكرا لقرائتكم خبر عن سامية صلاح جاهين تروى موقفا مع الراحل عهدى صادق عن موهبة طه دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت سامية صلاح جاهين، ابنة الشاعر والفنان الراحل صلاح جاهين بموهبة الفنان طه دسوقى، وعلقت على صفحة التواصل الاحتماعى قائلة: "كنت قاعدة مع عمو عهدي صادق الله يرحمه في المستشفى وكان يا حبيبي متألم ومتأفف وزهقان، قلت له (طاب اتفرج على ده) وفتحتله فيديو من عرض ستاند أب لطه دسوقي، ودي كانت أول مرة أشوفه بيضحك بالشكل ده من ساعة ما دخل المستشفى، وبعد ما خلص الفيديو قال لي: الولد ده شاطر وذكي و(قاري الجمهور).. ده حيبقى فنان تقيل لو خد فرص كويسة".

وأضافت: "فينك يا عهودة تشوف الولد الشاطر وهو فنان كبير تقيل بيعمل أدوار صعبة ويحسسك إنه بيعملها بمنتهى السهولة، وانت سيد العارفين طبعا إن التمثيل اللي يبان "سهل ممتنع" ده بيبقى وراه شغل وفهم ومجهود كبير، ربنا يوفقك دايما يا طه ويحبب فيك خلقه ويديك على قد موهبتك الكبيرة وشطارتك وتعبك واجتهادك".

ويشارك طه دسوقى فى مسلسل ولاد الشمس ويسلط الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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