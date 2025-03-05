شكرا لقرائتكم خبر عن لكل غطاء رأس حكاية.. اعرفها من خلال الحلقة الخامسة من مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، فى نهاية الحلقة الخامسة التى طرحت منذ قليل إلى أن "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، كان غطاء الرأس يعكس الطبقة الاجتماعية والمكانة، فالعمة رمز للمشايخ والعلماء، واللاسة لكبار الموظفين، بينما الطربوش علامة الوجاهة لدرجة أن بعض الرجال كانوا يثبتونه بالدبابيس في الرياح خشية سقوطه!".
ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.
يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء.
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